Das ist der neue ANC-Kopfhörer von Bose

Bose hat für 2022 eine Neuauflage der Bose QuietComfort Earbuds geplant, denn laut WinFuture erwarten uns bald die Bose QuietComfort Earbuds 2. Und man hat auch schon erste Pressebilder gefunden, wir wissen also, wie diese aussehen.

Das Design wurde überarbeitet und ist jetzt kompakter, was meiner Meinung nach auch dringend notwendig war. ANC ist natürlich wieder mit dabei, die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden, es gibt zwei Farben und wir sprechen hier über 299 Dollar.

Der Vorgänger startete bei 279,99 Euro UVP, ich könnte mir aber auch 299,99 Euro UVP in diesem Fall gut vorstellen. Ein Datum haben wir noch nicht, aber der neue Bose-Modell dürfte pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen.

Ich finde eine Stängel-Form so langsam ehrlich gesagt nicht mehr zeitgemäß, da es auch nicht notwendig im Jahr 2022 ist. Viele Hersteller bietet mittlerweile gute Modelle an, die noch kompakter sind, Bose muss hier also beim Sound überzeugen.

