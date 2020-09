Bose Sport Earbuds offiziell vorgestellt

Bose präsentierte diese Woche nicht nur die QuietComfort Earbuds mit ANC, es gab auch eine neue Version, die sich speziell an die Sportler unter euch richtet.

Die Bose Sport Earbuds kosten 194,91 Euro (dank der aktuellen Mehrwertsteuer von 16 Prozent) und sind in drei Farben erhältlich. Marktstart ist am 5. Oktober und wer möchte, der kann sich den kabellosen Kopfhörer bei Bose vorbestellen.

Zu den Highlights der Bose Sport Earbuds gehören eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden (mit Case 15 Stunden), ein Spritzwasserschutz, eine Touch-Steuerung, ein laut Bose guter Tragekomfort und es gibt auch eine App für Einstellungen.

Ich muss gestehen: 200 Euro sind mit Blick auf die wachsende Konkurrenz ohne ANC durchaus eine Ansage. Bose hin oder her, für 200 Euro bekommt man sehr viele Optionen. Manche sind ebenbürtig, andere bieten da schon ANC mit an. Es entscheidet also der Sound und zu dem ist bisher noch nichts bekannt.

