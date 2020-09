Huawei FreeBuds Pro offiziell vorgestellt

Huawei hat heute die FreeBuds Pro offiziell vorgestellt. Das neue Modell ist komplett kabellos und kommt mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) daher. Huawei setzt dabei auf drei Farben: Schwarz, Weiß und Silber.

Die Huawei FreeBuds Pro unterstützen AAC und SBC, haben einen einzelnen dynamischen Treiber (11 mm Durchmesser), bieten Bluetooth 5.2 und erinnern bei der Optik (auch beim Case) doch ein bisschen an die AirPods Pro von Apple.

Die Akkulaufzeit liegt bei 7 Stunden und 30 Stunden mit Case, welches über USB C oder Qi aufgeladen werden kann. Marktstart ist am 2. Oktober und der Preis liegt bei 179 Euro in Deutschland. Wer möchte, der kann die Huawei FreeBuds Pro ab morgen im Online Shop von Huawei vorbestellen (eine Waage gibt es auch dazu).

Huawei FreeBuds Pro Farben

