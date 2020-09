Bose QuietComfort Earbuds ist offiziell

Bose hat heute einen neuen Kopfhörer mit ANC offiziell vorgestellt, den Bose QuietComfort Earbuds. Diesen haben wir schon vor ein paar Tagen gesehen und es handelt sich dabei um die Serienversion des Konzepts von Sommer 2019.

Bose möchte knapp 280 Euro haben

Der Bose QuietComfort Earbuds kostet 272,90 Euro und kann auch schon im Online Shop von Bose vorbestellt werden. Ich vermute mal, dass das der Preis mit der neuen Mehrwertsteuer ist und wir über 279,99 Euro UVP sprechen.

Bose spricht von 11 Stufen bei der aktiven Geräuschunterdrückung und gibt an, dass man einen ausgeglichenen Sound anstrebt, man hat also nicht versucht den Bass in den Fokus zu rücken. Die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden und mit dem Case gibt es 12 weitere Stunden. Bose wird das Modell in zwei Farben anbieten.

