Bunte Black Deals: MediaMarkt Saturn starten große Rabattwochen

Die Elektrofachmarktkette MediaMarkt Saturn startet mit den „Bunten Black Deals“ eine umfangreiche Aktion mit zahlreichen Angeboten und Rabatten.

Der Countdown für die Deals beginnt am 30. Oktober 2023 um 9 Uhr und läuft bis in den November hinein. In dieser Zeit können die Kunden sowohl in den Filialen von MediaMarkt und Saturn als auch in den Online-Shops zahlreiche Angebote entdecken, so das Unternehmen.

Xiaomi-Woche zum Auftakt

Den Auftakt der „Bunten Black Deals“ bildet die Xiaomi-Woche, in der die Kunden Rabatte von bis zu 40 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung erhalten. Die erste Welle der Aktion läuft bis zum 10. November um 19:59 Uhr.

Zu den Highlights gehören außerdem Produkte wie der Kaffeevollautomat DELONGHI ECAM 21.116.B Magnifica S, der kabellose Staubsauger DYSON V15 Detect Absolute und der Smart-TV PANASONIC TX-43 MX 600 E.

Singles Day von MediaMarkt Saturn

Am 10. November um 20:00 Uhr startet der Singles Day von MediaMarkt Saturn, der bis zum 13. November 2023 um 08:59 Uhr dauert. In dieser Zeit gibt es weitere Angebote.

Obendrein erhalten myMediaMarkt- und mySaturn-Mitglieder bei Einkäufen über den Online-Shop oder die App elffache Bonuspunkte. Diese Punkte können später gegen Wertgutscheine eingetauscht werden, die bei zukünftigen Einkäufen als Rabatt genutzt werden können.

Black Week und Black Friday folgen

Nach dem „Singles Day“ geht es ab dem 13. November 2023 um 09:00 Uhr nahtlos in die „Black Week“ über. Auch hier erwarten die Kunden Produkte von „Top-Marken“ wie SIEMENS oder LG zu reduzierten Preisen. In diesem Fall erhalten myMediaMarkt- und mySaturn-Mitglieder zudem dreifache Bonuspunkte.

Die „Black Week“ endet am 23. November 2023 um 19.59 Uhr, gefolgt vom „Black Friday“ um 20.00 Uhr. MediaMarktSaturn senkt die Preise nach eigenen Angaben nochmals und bietet den Kunden dann siebenfache Bonuspunkte.

Cyber Week bilden den Abschluss

Für alle, die noch nicht zugeschlagen haben, startet am 27. November 2023 um 9:00 Uhr die „Cyber Week“, die bis zum 04. Dezember 2023 um 08:59 Uhr dauert.

In diesem Zeitraum sollen in allen MediaMarkt- und Saturn-Filialen sowie online zahlreiche Hightech-Produkte zu Tiefstpreisen angeboten werden, darunter auch Produkte aus dem Sortiment von SAMSUNG.

Erwähnenswert: Für alle Produkte, die zwischen dem 30. Oktober 2023 und dem 16. Dezember 2023 gekauft werden, gilt ein verlängertes Umtauschrecht bis zum 31. Dezember 2023.

Die Angebote sind wie gesagt sowohl in den Märkten als auch in den Onlineshops verfügbar und gelten nur, solange der Vorrat reicht. Ein Preisvergleich wird von uns vor einem Kauf dringend angeraten. Da sich die Shops von MediaMarkt und Saturn inzwischen nicht mehr unterscheiden, läuft die gleiche Aktion natürlich in beiden Shops.

