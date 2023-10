Call of Duty und Diablo: Spiele landen nicht direkt im Xbox Game Pass

Es wäre gut möglich, dass Microsoft am Freitag den Deal mit Activision Blizzard eintütet und wir dann auch neue Spiele des Studios im Xbox Game Pass sehen werden. Eine Sache ist aber klar: Call of Duty: Modern Warfare 3 und Diablo IV sind nicht für den Xbox Game Pass in diesem Jahr geplant, sie kommen erst 2024.

Microsoft wirbt immer wieder damit, dass Spiele der eigenen Xbox Studios ab Tag 1 im Xbox Game Pass landen, was das Abo so attraktiv macht. Doch bei den Spielen von Activision Blizzard fährt man zum Start eine andere Strategie. Bei diesen zwei Spielen ist es offiziell, zu weiteren Spielen hat man sich bisher aber nicht geäußert.

Sowas habe ich mir schon gedacht, ich bin dann aber eher gespannt, wie das ab 2024 aussieht. Wird es Spiele von Activision Blizzard geben, die nicht direkt im Xbox Game Pass landen? Wird Call of Duty in Zukunft später kommen? Interessant ist für mich nicht, wie das jetzt 2023 abläuft, sondern wie man das 2024 handhabt.

