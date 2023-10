Activision Blizzard: Microsoft will den Deal nächste Woche eintüten

Es hat sich jetzt lange genug hingezogen und es war ein Kampf, aber mittlerweile ist klar, dass Microsoft bald Activision Blizzard final übernehmen wird. Und laut The Verge plant Microsoft auch schon die große Ankündigung für kommende Woche.

20 Monate nach Bekanntgabe, dass man das Studio übernehmen möchte, ist der Deal somit finalisiert und Microsoft peilt eine Ankündigung am 13. Oktober (also heute in einer Woche) an. Sofern es bis dahin keine Probleme mit der CMA gibt.

Das war es also, wir bewegen uns endlich auf die Zielgerade zu und diese ganze Geschichte hat ein Ende. Ich bin auf die finalen Details gespannt und welche Spiele dann direkt im Xbox Game Pass landen, ein paar Hinweise gibt es hier ja bereits.

