CO2-Preis und mehr: Volkswagen äußert 10 Wünsche für die Koalitionsverhandlungen

Deutschland hat gewählt und es schaut ganz danach aus, dass eine neue Regierung einen spürbaren Einfluss der Grünen haben wird. Das begrüßt anscheinend auch die Wirtschaft.

Volkswagen hat im Vorfeld der anstehenden Koalitionsverhandlungen in Deutschland 10 „politische“ Wünsche öffentlich geäußert. VW-Chef Herbert Diess kommunizierte diese unter anderem über Twitter. Dazu heißt es:

-->

Die Tatsache, dass klimapolitische Reformen und die Modernisierung & Digitalisierung weit oben auf der Agenda stehen, ist eine gute Basis für die Koalitionsverhandlungen.

Weiter gibt man an, sich Gedanken gemacht zu haben und formuliert folgende 10 Punkte, die aus Sicht von Volkswagen in die Verhandlungen mit einfließen sollten. Viele dieser Punkte zeigen, dass die Industrie (in Teilen) bei den klimapolitischen Anpassungen bereits weiter ist, als es so mancher Politiker ist.

VW: 10 Wünsche für die Koalitionsverhandlungen

Volkswagen äußert die folgenden zehn Wünsche für die Koalitionsverhandlungen:

1. CO2-Preis von 65 € pro Tonne schon in 2024. Nur spürbare Maßnahmen bringen die Dekarbonisierung voran.

2. Subventionen für fossile Kraftstoffe beenden. Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen.

3. Ausbau der erneuerbaren Energien auf mindestens 255 GW in 2030. 24/7 Grünstrom durch schnelleren Netzausbau.

4. Förderung von Dienstwagen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb fokussieren.

5. Kaufprämie für Elektrofahrzeuge beibehalten und bis 2025 schrittweise verringern.

6. Laden wie Tanken: Ladeinfrastruktur für PKW und LKW massiv fördern und ausbauen. Verpflichtende Ziele für Schnellladen festlegen.

7. Grüner Wasserstoff ist kostbar und energieintensiv. Wird dringend benötigt für grünen Stahl und für Dekarbonisierung von Industrien wie Chemie und Zement.

8. Städte lebensfähig machen. Förderung für Fahrräder, E-Bikes und elektrifizierte Carsharing-Dienste ein Muss. Ridepooling dem ÖPNV gleichstellen.

9. Fairen und sicheren Zugang zu Fahrzeugdaten jetzt regeln. Fahrzeug- und Cybersicherheit gewährleisten.

10. Autonomes Fahren ist unsere Zukunft – dafür flächendeckend 5G.

Was haltet ihr von den VW-Forderungen?

Umgebauter Tesla: Bund fördert „innovatives“ Methanol-Auto Die Zukunft der Mobilität im privaten Sektor (PKW) ist rein elektrisch. Vielleicht nicht für immer, aber wenn man sich die größten Autohersteller der Welt anschaut, dann investiert hier keiner mehr in reine Verbrenner, sondern nur Elektroautos. Selbst Toyota, die bekannt…23. September 2021 JETZT LESEN →

-->