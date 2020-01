congstar Aktion: Allnet Flat mit 8 GB LTE-Datenvolumen

Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar bietet in Kürze seine Allnet Flat mit 8 GB (statt 5 GB) LTE-Datenvolumen für 20 Euro im Monat an.

Vom 1. Feburar 2020 bis zum 1. März 2020 ist die aufgewertete Allnet Flat als „Alaaf You“-Aktionstarif online unter congstar.de und im Handel erhältlich.

-->

Kunden, die im Aktionszeitraum die Allnet Flat, die Allnet Plus oder einen congstar Homespot Tarif abschließen, erhalten zudem einen „Alaaf You“-Gutscheincode mit einem Rabatt von 30 Prozent, der an ein Familienmitglied, einen Freund oder eine Freundin weitergegeben werden kann.

Congstar „Alaaf You“-Aktionstarif

congstar Allnet Flat mit 8 GB monatlichen Datenvolumen (statt 5 GB) für 20 Euro / Monat

Flat telefonieren und SMS in alle deutschen Netze

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Sobald der Aktionstarif oder auch die Allnet Flat Plus bzw. ein congstar Homespot Tarif online gebucht wird, erhält der Kunde einen 30 Prozent-Gutscheincode. Er wird nach der Buchung zunächst per SMS ankündigt. Zugestellt wird der Gutscheincode am 16. März 2020 und ist dann bis zum 31. Mai 2020 gültig.

Der „Alaaf You“-Gutscheincode kann einmalig bei Neuabschluss eines congstar Postpaid Tarifs (außer der Fair Flat) im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis eingelöst werden. Die Rabattierung gilt nur, solange der Erstvertrag aktiv ist.

congstar startet neue LTE-Datentarife Wie congstar in der vergangenen Woche angekündigt hatte, passt man ab heute seine drei Datentarife Daten S, M und L an. Es gibt mehr Volumen und endlich den LTE-Zugang. Kunden erhalten dadurch ab sofort bis zu 8 GB Datenvolumen monatlich…28. Januar 2020 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

Beitrag teilen

-->