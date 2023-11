congstar Black Friday für Bestandskunden: 5G-Option für 3 € statt 5 €

Der Mobilfunkanbieter hat seine Angebote zum Black Friday 2023 offiziell gemacht. Die Allnet Flat M mit 44 GB Datenvolumen und die Allnet Flat S Extra mit 15 GB Datenvolumen sind dabei nur zwei Bestandteile.

Was beim congstar Black Friday 2023 im Angebot sein wird, hatten wir bereits erwähnt. Doch es gibt noch verschiedene Details für Bestandskunden, die wir nicht aufgegriffen haben, die aber dennoch sehr interessant sind.

congstar 5G-Option mit Rabatt

Da hätten wir zum Beispiel den Rabatt auf die 5G-Option. Vom 15.11. – 20.11.2023 gibt es die 5G-Option demnach für 3 € statt 5 € im Monat. Wer die Option aktuell nicht nutzt, kann diese zum Rabattpreis hinzubuchen. Wer die Option bereits nutzt, sollte sich bei Interesse am Rabatte beim congstar Service melden. Das Angebot gilt in allen 5G-fähigen Tarifen, außer der Allnet Flat S. Also auch für Alttarife aus 2022 und 2021 (ab Allnet M bis XL) und congstar X.

Altkunden mit 2021er-Tarif werden hochgestuft

Wer bisher den Cyber Deal Allnet Flat M aus dem Jahr 2021 nutzt, wurde bereits automatisch auf die aktuellen 44 GB hochgestuft, erhält keine GB+ Option, zahlt aber weiterhin 20,00 € statt 22,00 €. Das Upgrade gilt nur für Kunden, die mindestens 20 Euro / Monat zahlen. Wer zu diesem Tarif die Option GB+ haben möchte, muss einen Tarifwechsel zum aktuellen Black Friday Deal beantragen. Der Tarif kostet dann 22,00 € pro Monat.

Details für Altkunden mit 2022er-Tarif

Wer bisher den Cyber Deal Allnet Flat M von 2022 nutzt, bekommt kein automatisches Upgrade. Diese Kunden können laut congstar aber einen Tarifwechsel in den aktuellen Black Friday Deal beantragen. Wer nicht explizit eine Vertragsverlängerung vollzieht, dem wird auch keine zusätzliche Laufzeit durch einen Tarifwechsel aufs Auge gedrückt.

Es gibt auch einige Einschränkungen. Bestehende Rabatte aus dem alten Tarif verfallen beim Tarifwechsel und werden nicht neu gewährt (Ausnahme: Freundeskreis- und Partnerkartenrabatte). Wenn der aktuelle Tarif bereits einen Personalverkaufs- oder Corporate-Benefits-Rabatt enthält, haben Kunden die Möglichkeit, über den Service einen Tarifwechsel zu beantragen. Beim Tarifwechsel erhalten diese Kunden einen fixen Rabatt von 10 % (unabhängig vom bisherigen Tarif).

Abschließen noch der Hinweis: Übt etwas Nachsicht, falls ihr individuelle Fragen habt. Congstar gibt nämlich aktuell an: „Unser Black Friday Deal kommt so gut an, dass gerade alle Servicekanäle überlastet sind. Bitte seht davon ab, euch auf mehreren Kanälen gleichzeitig zu melden und bringt einfach etwas Geduld mit.“

Mehr Informationen zu den Black-Friday-Tarifen von congstar sind online zu finden.

