Congstar: LTE für weitere Alttarife

Ab sofort können auch Bestandskunden der congstar Postpaid Tarife Smart und Basic LTE 25 als Standard-Einstellung und ohne Aufpreis nutzen. Die Tarife werden laut Congstar ab sofort und bis Ende Juni umgestellt.

In den folgenden Wochen werden auch weitere Bestandskunden LTE im Netz der Telekom ohne Aufpreis nutzen können, so unter anderem im Tarif congstar wie ich will. Bestandskunden in älteren Tarifgenerationen, bei denen die LTE-Nutzung nicht möglich ist, erhalten passende Alternativangebote mit LTE.

Ziel sei es laut Congstar, dass alle Postpaid-Bestandkunden bis Ende des Jahres automatisch Zugriff auf das LTE-Netz haben.

