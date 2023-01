Conrad Electronic startet mit neuem Markenauftritt

Volvo geht neue Wege: Android als Basis für neue Geschäftsmodelle

Das Auto wird in Zukunft auch nach dem Verkauf weiterentwickelt und was Tesla seit Jahren macht, findet jetzt so langsam auch bei der Konkurrenz statt. Volvo hat im Rahmen der CES 2023 verraten, dass man neue Geschäftsmodelle finden muss. Martin…10. Januar 2023 JETZT LESEN →