Consorsbank Next: Neue App startet in die Beta

Die Consorsbank plant eine komplett neue App. Unter dem Namen „Consorsbank Next“ ist nun die Beta dafür gestartet.

Die neue App der Consorsbank wurde durch und durch neu entwickelt und bietet aus diesem Grund eine moderne Optik, Features wie einen Dark Mode und neue Funktionen, die mit der alten App nicht denkbar gewesen wären. In der NEXT App ist auch die SecurePlus Funktion bereits integriert, zukünftig benötigt man also nur noch eine App für seine Bankgeschäfte.

Die Consorsbank lädt aktuell ihre Kunden zum Test der App per E-Mail ein. Ohne diese Einladung lässt sich die Beta nicht nutzen. So heißt es auf der neuen Infoseite zur App:

Sie benötigen ein Konto oder Depot bei der Consorsbank. Nur mit einer persönlichen Einladung von uns wird Ihr Konto für den Zugang freigeschaltet. Das Installieren und Einloggen über weitergeleitete Links oder QR-Codes ist nicht möglich. Sie müssen die SecurePlus App nutzen.

Gut zu wissen: Beide Apps, also die alte Consorsbank-App und die neue Next-App, lassen gleichzeitig auf dem Smartphone nutzen.

Consorsbank bietet 3,75 % p. a. aufs Tagesgeld

Die Consorsbank bietet aktuell auf ihr Tagesgeld Produkt 3,75 % Zinsen p. a. für Neukunden. Der Zinssatz gilt für fünf Monate und für Einlagen bis 1.000.000 EUR, es ist keine Mindesteinlage erforderlich und Guthabenverfügung besteht jederzeit in voller Höhe.

Eine Verlängerung des Aktionszinssatzes auf 12 Monate ist durch einen Trade oder Sparplan (Depot inklusive) möglich. Gut zu wissen: Weiterhin ist jeder Sparplan nach Depot (oder Tagesgeld) Eröffnung ein Jahr lang gebührenfrei.

Consorsbank Tagesgeld online eröffnen

Der Anschlusszins entspricht dem aktuellen Bestandskunden-Zinssatz von 1,00 % p. a. Die Zinsen werden vierteljährlich zum Quartalsende auf dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben.

Neue Consorsbank-Kunden können sich bei Kontoeröffnung direkt online über einen Videochat oder in der nächsten Post-Filiale legitimieren. Jeder Kunde darf zeitgleich nur ein Tagesgeldkonto führen und dieses ausschließlich privat nutzen.

Consorsbank Tagesgeld: Die Konditionen in der Übersicht

3,75 % p. a. auf das Tagesgeld für 5 Monate

auf das Tagesgeld für 5 Monate Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich

maximale Anlagesumme beim Tagesgeld 1.000.000 Euro

12 Monate lang 0,95 Euro pro Order über den Handelsplatz Tradegate

12 Monate lang keine Sparplan-Gebühren

Angebot gilt für Neukunden

Die Consorsbank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR. Die Basisabsicherung von maximal 100.000 EUR pro Person ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch den „Fonds de Garantie des Dépôts“ abgedeckt.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

