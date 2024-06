Disney setzt auf Dwayne „The Rock“ Johnson

Dwayne Johnson hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Charakter auf der großen Leinwand entwickelt und alleine seine Bekanntheit kann einen Film im Kino erfolgreich machen. Und das möchte Disney für mehrere Projekte nutzen.

Wie Variety berichtet, gibt es einen „First Look Deal“ mit Seven Bucks Productions, der Produktionsfirma von Dwayne Johnson (und Dany Garcia). The Walt Disney Company kann dann entscheiden, ob man die Projekte des Studios nutzen möchte.

Es geht um Filme mit Dwayne Johnson selbst, aber es geht nicht nur um das Kino, es geht auch um Streaming (vermutlich für Disney+) und mehr. Neue Marken wird man nicht nur als Bewegtbild sehen, auch in Disney Parks könnten sie auftauchen.

Seven Bucks Productions und Disney haben schon häufiger zusammengearbeitet und man scheint mit dieser Kollaboration zufrieden zu sein. Konkrete Projekte für Filme wurden noch nicht angekündigt, aber der Fokus der beiden Unternehmen dürfte zunächst auf Moana 2 (Vaiana 2) liegen, der Film startet im November 2024.

