DAC7: Kleinanzeigen erklärt, was den Finanzbehörden gemeldet wird

Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen) stellte kürzlich viele neuen Funktionen und Verbesserungen des Kleinanzeigenportals vor. Außerdem erklärt man auf einer Sonderseite, alles rund um DAC7.

Die EU-Richtlinie DAC7 verlangt, dass bestimmte Verkäufe auf Verkaufsplattformen dem Finanzamt gemeldet werden müssen. In Deutschland wird dies durch das Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) umgesetzt und betrifft nur die Verkäufer.

Gebrauchtverkäufe bleiben in der Regel steuerfrei, da selten ein Gewinn erzielt wird. Meldepflichtig sind nur Anbieter mit mindestens 30 Verkäufen pro Jahr oder Einnahmen ab 2.000 Euro. Die Angaben werden von Kleinanzeigen verschlüsselt übermittelt und umfassen Name, Geburtsdatum, Steuernummer, Adresse, Anzahl der Verkäufe und Einnahmen.

Aber: Kleinanzeigen meldet nur Transaktionen, die über das hauseigene Bezahlsystem laufen. So heißt es auf der Sonderseite zu DAC7, auf der das Verfahren im Detail erörtert wird:

Die Zahl der aufgegebenen Anzeigen ist nicht ausschlaggebend. In der Regel wissen wir nicht, ob ihr euch einig geworden seid, es also tatsächlich zu einem Verkauf gekommen ist. Übermittelt werden ausschließlich Informationen zu Transaktionen, bei denen wir mit Sicherheit wissen, dass es sich um eine erfolgreiche Transaktion (also einen abgeschlossenen Verkauf über unser Bezahlsystem) handelt.