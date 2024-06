Nio EL8: Neues Luxus-Elektroauto für Deutschland

Nio startet mit einem neuen Elektroauto in Deutschland durch, denn diese Woche hat man den Start des Nio EL8 angekündigt. Das ist der große Elektro-SUV von Nio und es geht auch erst ab 82.900 Euro los – und der Akku ist da noch nicht dabei.

Wer also mehr Ausstattung und den Akku nicht nur mieten möchte, der knackt sehr schnell die 100.000 Euro und ist endgültig im Luxussegment angekommen, in dem sich Nio allerdings auch sieht. Da ist man allerdings auch schon nah an Porsche.

Die Reichweite liegt bei 510 km, jedenfalls mit dem großen Akku, mit dem kleinen kommt man nach WLTP keine 400 km weit, geladen wird mit bis zu 240 kW und der Akku lässt sich natürlich auch hier an den Nio-Stationen entsprechen austauschen.

Mit 480 kW (653 PS) spart Nio wie immer nicht an Leistung und die Auslieferungen des Nio EL6, den Nio für Familien mit passender Geldbörse vermarktet, starten im September. Weitere Details gibt es auf der deutschen Produktseite des Nio EL8.

