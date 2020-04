Corona: Quizduell mit Spezial-Quiz

Bei Quizduell wird es ab morgen ein Spezial-Quiz zur Corona-Krise geben. Man will mit dem Quiz für mehr Aufklärung sorgen und hat die Fragen zusammen mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) aufgestellt. Das Spezial-Quiz ist laut den Entwicklern ein Teil der Initiative „Zusammen gegen Corona“.

Während der COVID-19-Pandemie machen falsche Informationen die Runde und mit diesem zweiwöchigen Spezial will man zur Aufklärung beitragen. Immerhin gibt es täglich weiterhin 1 Million aktive Spieler, die Quizduell nutzen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das Spiel viele Jahre nach dem Hype noch so beliebt ist.

Außerdem sollen sämtliche Einnahmen von Quizduell am Freitag, dem 10. April, zur Bekämpfung des Coronavirus an den „COVID-19 Solidarity Response Fund“ der WHO gespendet werden. Falls ihr Quizduell auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt habt und das Spezial-Quiz spielen wollt, sind hier die Links:

