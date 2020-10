Corona-Warn-App: Update am Montag

Die Corona-Warn-App wird laut Informationen von ZDF Heute am Montag ein Update auf Version 1.5 bekommen. Die App wurde fast 20 Millionen Mal für iOS und Android heruntergeladen und wird auch weiterhin vom RKI empfohlen.

Wie man berichtet, soll die App nach dem Update über die Grenzen Deutschlands hinaus in vielen europäischen Ländern funktionieren. Außerdem will man laut RKI mit dieser neuen Version die Risikoberechnung bei Corona-Fällen optimieren.

Positiv-Getestete können freiwillig Krankheitssymptome eintragen, um die Warnung von Kontakten noch präziser umsetzen zu können. Dafür soll es eine Art Tagebuch-Funktion geben.

Corona-Warn-App: Version 1.5 am Montag

Das RKI will mehr über die Symptome lernen und hofft so, dass man in Zukunft noch bessere Prognosen für die Nutzer abgeben kann. Es ist noch unklar, wann das Update am Montag (es soll wohl gegen Mittag im Apple App Store und Google Play Store erscheinen) kommt, aber wir werden euch dann hier informieren.

Ein Sprecher von SAP gab gegenüber ZDF Heute übrigens auch an, dass man die meisten Probleme der App nun im Griff habe. Mit iOS gab es diese sowieso nicht, aber auch auf schwächeren Android-Smartphones soll die App nun gut laufen.

