Corsa, Astra und Crossland: SHARE NOW erweitert Flotte um Opel-Modelle

SHARE NOW, ein Anbieter von „free-floating“-Carsharing, wird im Mai 2023 erstmals Opel-Modelle in seine Flotte aufnehmen.

Mit fast 1.200 Fahrzeugen soll Opel bis Ende des Jahres rund ein Viertel der SHARE NOW-Flotte stellen. SHARE NOW CEO Olivier Reppert betont, dass das Unternehmen stets bestrebt ist, seine Fahrzeugflotte „mit innovativen und vielseitigen“ Fahrzeugmodellen zu erweitern. Mit der Einführung der Opel-Modelle Corsa, Crossland und Astra will SHARE NOW neue Optionen für Kunden bieten.

Die nationale Fahrzeugflotte von SHARE NOW wird um 845 Opel Corsa, 250 Astra und 100 Crossland erweitert. Die Opel-Modelle verfügen über aktuelle Ausstattungen und technische Features wie automatische Park- und Spurhalteassistenten und können ab 0,21 Euro pro Minute (Corsa) bzw. 0,24 Euro pro Minute (Astra und Crossland) angemietet werden.

