Crysis 4 offiziell von Crytek angekündigt

Es hat sich schon angedeutet und am Morgen machte eine Meldung die Runde, dass es in China sogar schon bestätigt wurde: Crytek arbeitet an Crysis 4. Die Remastered Trilogy war also nur der Anfang, ein neuer Teil wird noch kommen.

Mehr Details gibt es nicht, wir haben weder Datum noch Gameplay noch andere Informationen aktuell. Der erste Teaser von Crytek enthält nicht viel, nur eine kurze und hübsche Animation und eine große 4 am Ende, mehr gibt es nicht zu sagen.

