Cyberpunk 2077 kommt als Netflix-Serie

Der Hype rund um Cyberpunk 2077 ist groß, der Blockbuster wurde aber bereits zwei Mal nach hinten verschoben. Aktuell heißt es, dass Cyberpunk 2077 im November erscheint, allerdings noch nicht für die Next-Gen-Konsolen.

Gestern gab es aber einen frischen Trailer für die Fans und die ersten Medien konnten das Spiel bereits anzocken. Macht für mich einen guten Eindruck und ist eines der wenigen Spiele, die mich zu einer Xbox/PlayStation locken könnten.

Doch gestern ging es nicht nur um das Spiel, denn die Entwickler haben sich auch noch Studio Trigger aus Japan und Netflix geschnappt, um eine animierte Serie für 2022 zu planen, die es exklusiv bei Netflix geben wird. Die Serie soll im gleichen Universum wie Cyberpunk 2077 spielen und 10 Episoden enthalten.

CYBERPUNK: EDGERUNNERS tells a standalone, 10-episode story about a street kid trying to survive in a technology and body modification-obsessed city of the future. Having everything to lose, he chooses to stay alive by becoming an edgerunner—a mercenary outlaw also known as a cyberpunk.