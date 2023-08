Cyberpunk 2077 „Phantom Liberty“: Das erste und letzte große Update

CD Project Red hat Ende 2022 bestätigt, dass man einen Nachfolger für Cyberpunk 2077 entwickelt und wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass Phantom Liberty das einzige große DLC sein wird. Das haben die Entwickler jetzt erneut bekräftigt.

Im Rahmen der Gamescom haben sie verraten, dass Version 2.0 des Spiels und die Erweiterung der Abschluss für Cyberpunk 2077 sein werden und der Fokus danach voll auf den neuen Titel rückt. Details dazu möchte man aber noch nicht nennen.

Ich bin ja gespannt, wie sehr Phantom Liberty die Geschichte beeinflusst und ob es weitere Enden gibt, die damit eingeführt werden. Passend zum DLC habe ich einen zweiten Run im Sommer gestartet und es bleibt für mich eines der besten Spiele.

Schade, dass der Launch so miserabel ablief, aber die Entwickler haben es in den Griff bekommen und jetzt ist Cyberpunk 2077 eine klare Empfehlung. Von mir aus darf die Geschichte rund um V daher in einem Nachfolger weitererzählt werden.

