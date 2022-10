Cyberpunk 2077: Nachfolger offiziell bestätigt

CD Project Red nutzt den aktuellen Hype rund um Cyberpunk 2077 und hat diese Woche einen Nachfolger bestätigt. Es geht also weiter, man hat mit der Planung für Projekt „Orion“ begonnen. Bisher ist aber noch unklar, wann der Release ansteht.

Sicher ist nur, dass man auf dieser neuen Marke aufbaut und nach 20 Millionen verkauften Einheiten ein weiteres Spiel in Night City plant. CD Project Red nutzt jetzt außerdem die Unreal Engine, das dürfte die Entwicklung doch erleichtern.

Das erste DLC befindet sich übrigens in Entwicklung und wurde schon bestätigt, es nennt sich Phantom Liberty. Die Entwickler haben aber auch angedeutet, dass es nicht nur ein DLC geben wird, das aktuelle Spiel wird also noch eine Weile gepflegt.

Cyberpunk 2077: Multiplayer-Modus möglich

Freut mich, sehr sogar. Denn mittlerweile ist Cyberpunk 2077 ein fertiges Spiel und für mich weiterhin eine klare Empfehlung. Schade, dass der Launch so schlecht ablief, aber es sieht so aus, als ob CD Project Red das jetzt in den Griff bekommt.

Darüber hinaus wurden auch eine komplett neue Marke bestätigt und es wird neue Witcher-Projekte geben, die über das neue Spiel hinaus gehen. Und man will neue Spiele, sofern möglich, mit einem Multiplayer-Modus ausstatten. Es wäre also auch möglich, dass wir eine Multiplayer-Version von Cyberpunk 2077 sehen werden.

CD Projekt just announced a bunch of projects – new IP codenamed Hadar

– Project Sirius (Witcher project)

– Project Polaris (Witcher 3 sequel, new trilogy)

– Project Canis Majoris (new story-driven Witcher open-world RPG)

– Project Orion (CP2077 sequel)https://t.co/Kp7iswxlHq — Nibel (@Nibellion) October 4, 2022

The Witcher: Neue Staffel erst 2023 und Prequel noch 2022 Netflix hat am Wochenende verraten, dass das geplante Prequel für The Witcher im Dezember startet. Ein konkretes Datum haben wir noch nicht bekommen, bisher gibt es aber auch nur einen Teaser für Blood Origin, da kommt sicher bald mehr. https://www.youtube.com/watch?v=IwvTpjWvkcw…26. September 2022 JETZT LESEN →

-->