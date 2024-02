Dacia zeigt den „neuen Spring“ für 2024

Es ist schon seit einigen Wochen klar, dass Dacia einen neuen Spring für 2024 geplant hat und heute wurde dieser offiziell vorgestellt. Das preiswerte Elektroauto der Renault-Gruppe bekommt ein Facelift und passend dazu neue Technik spendiert.

Was ist beim neuen Dacia Spring neu? Es gibt eine frische Optik, sowohl außen, als auch innen. Der Innenraum soll jetzt auch hochwertiger und digitaler sein, hier gibt es passend dazu auch ein neues Zentraldisplay mit 10 Zoll im Dacia Spring 2024.

Es gibt jetzt drei Optionen: Essential mit 45 PS, Expression mit 45 oder 65 PS und Extreme mit 65 PS. Die Reichweite bleibt immer bei 220 km, aber es gibt eben eine etwas andere Ausstattung und auch andere Felgen. Wie sieht es mit dem Laden aus?

Da bleibt es leider bei mageren 30 kW am DC-Schnelllader und 7 kW an der AC-Wallbox. Ja, der Dacia Spring ist günstig und für die Stadt gedacht, aber das sind im Jahr 2024 schon sehr schlechte Werte. Immerhin gibt es V2L (Vehicle To Load).

Dacia hat auch die Assistenzsysteme laut eigenen Angaben überarbeitet und im Frühjahr 2024 geht es mit den Bestellungen los, bevor dann Marktstart im Sommer 2024 ist. Preise? Nennt Dacia nicht, der neue Dacia sei aber „erschwinglich wie eh“.

Sowas ist in der Regel kein gutes Zeichen und dürfte einen Aufpreis bedeuten, ich vermute aber, dass Dacia hier einfach die Entwicklung auf dem Markt beobachten und den Preis flexibel anpassen wird. Dacia weiß genau, dass die Zielgruppe von so einem Elektroauto auf jeden Euro achtet, mit einer Preissenkung rechne ich aber nicht.

Die Probleme bei Audi haben weitere Folgen Audi glänzte in den letzten Jahren nicht mit einem „Vorsprung durch Technik“, denn die VW-Marke wollte schon deutlich früher mit Vorzeigemodellen wie dem Q6 e-tron und A6 e-tron die Elektroautos […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->