Dacia Spring: Preis für das Elektroauto wird 2024 deutlich teurer

Dacia bewarb den Spring zum Start ins neue Jahr für 12.750 Euro und bot damit ein sehr günstiges Elektroauto in Deutschland an. Teuer wird die Neuauflage für 2024 nicht, aber man muss jetzt doch schon eine Ecke tiefer in die Tasche greifen.

Preislich geht es jetzt mit dem Dacia Spring Electric 45 Essential bei 16.900 Euro los, der Dacia Spring Electric 45 Expression startet bei 17.900 Euro, für den Dacia Spring Electric 65 Expression zahlt man 18.900 Euro und der Dacia Spring Electric 65 Extreme liegt bei 19.900 Euro. Ab dem 16. April 2024 kann bestellt werden.

Damit bleibt Dacia bei unter 20.000 Euro, aber der Markt hat sich verändert und die Alternativen kommen, vor allem 2025 starten viele (teils gute) Elektroautos (mit einer echten Plattform dafür) bei unter 25.000 Euro. Reicht das Upgrade für 2024?

Schauen wir mal, der Dacia Spring ist mit über 33.000 Einheiten in Deutschland eines der beliebtesten Elektroautos, da möchte man natürlich anknüpfen. Eine „Elektro-Revolution“, wie man es heute in der Pressemitteilung nennt, sehe ich hier aber nicht. Preislich noch attraktiv, keine Frage, aber die Konkurrenz kommt.

