Das 9-Euro-Ticket wird nicht verlängert

Das 9-Euro-Ticket hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt, mit dem man so nicht unbedingt gerechnet hat. Über 16 Millionen Tickets wurden bereits verkauft und da kann man durchaus die Frage stellen: Wird das 9-Euro-Ticket jetzt verlängert?

9-Euro-Ticket wäre dauerhaft zu teuer

Aktuell gilt es nur im Juni, Juli und August, danach ist Schluss. Im Gespräch mit ntv Frühstart hat Verkehrsminister Wissing betont, dass es nicht verlängert wird. Das 9-Euro-Ticket sei viel zu teuer und man möchte lieber andere Lösungen finden.

Das 9-Euro-Ticket kann derzeit unter anderem über die Webseite der Bahn gekauft werden und gilt für den kompletten ÖPNV in Deutschland. In Ausnahmefällen ist eine ICE-Nutzung möglich, aber dafür ist das Ticket eigentlich nicht vorgesehen.

Eine vergleichbare Lösung wäre notwendig

Die aktuelle Lösung fände ich dauerhaft auch zu teuer, das kostet immerhin eine Milliarde Euro pro Monat. Mit Blick auf die Subventionen für Autos ist das aber eine lächerlich kleine Summe, ein subventioniertes Ticket wäre also durchaus drin.

Es müssen ja nicht direkt 9 Euro pro Monat sein, aber sowas wie ein Ticket für 29 Euro pro Monat sollte doch machbar sein. Zur Not nimmt man das Geld von den umweltschädlichen Subventionen weg, denn wir können so viel wir wollen über „Verbrenner vs. Elektro“ streiten, die Bahn wäre für das Klima die beste Option.

