Das billige YouTube Premium startet offiziell in Deutschland

Google hat in Deutschland ein neues YouTube-Abo-Modell namens „YouTube Premium Lite“ eingeführt, das weniger Werbung auf YouTube im Gepäck hat.

Das neue, billigere YouTube Premium startet ab sofort auch offiziell in Deutschland. Aufgefallen war dies zunächst dem IT-Portal „Golem“. Solch ein Schritt war bereits erwartet worden, nachdem YouTube die alte Version von Premium Lite, die hierzulande nie offiziell verfügbar war, eingestellt hatte.

Die native Werbung auf YouTube und YouTube Kids wird mit dem Abo deaktiviert. Musikvideos können beim neuen YouTube Premium Lite allerdings weiterhin Werbung enthalten. Das Lite-Abo bietet keine zusätzlichen Premium-Funktionen wie eine Hintergrundwiedergabe, Download-Möglichkeiten oder werbefreies YouTube Music. Und die Werbeblöcke der Contentersteller kann man natürlich auch nicht umgehen.

Der Preis beträgt 5,99 Euro pro Monat im Vergleich zu 11,99 Euro pro Monat für das normale Premium-Abonnement. Lite ist nicht als Jahres-, Familien- oder Studentenabonnement erhältlich und kann über die Website oder die YouTube-App gebucht werden.

Was ist Premium Lite?

Premium Lite ist eine preisgünstigere Mitgliedschaftsoption für YouTube Premium, mit der du dir die meisten Videos auf YouTube und YouTube Kids ohne Werbeunterbrechungen ansehen kannst.

Wo sehe ich Werbung?

Werbung wird dir eventuell bei Musikinhalten (vor, während oder nach einem Video) und außerhalb von Videos angezeigt, wenn du nach Inhalten suchst – zum Beispiel im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen. Der Begriff „Musikinhalte“ umfasst alle Videos mit einem Fokus auf Musik, in denen lizenzierte Inhalte vorkommen. Ein paar Beispiele dafür sind offizielle Musikvideos, Covers und Tanzvideos. Bei Kurzvideos gibt es weiterhin keine Werbeunterbrechungen.

Was ist der Unterschied zwischen YouTube Premium und Premium Lite?

YouTube Premium bietet auf YouTube und YouTube Kids Inhalte ohne Werbeunterbrechungen. Die Premium-Mitgliedschaft umfasst auch YouTube Music Premium, wo du über 100 Mio. Songs ohne Unterbrechungen hören kannst. Mit Premium kannst du auch Videos herunterladen, um sie dir ohne Internetverbindung anzusehen. Außerdem kannst du Videos im Hintergrund abspielen, wenn du andere Apps nutzt oder dein Display gesperrt ist.

Premium Lite ist eine preisgünstige Mitgliedschaft, bei der Anzeigen auf YouTube und YouTube Kids eingeschränkt eingeblendet werden. In den meisten Videos wirst du keine Anzeigen sehen, bei Musikinhalten und in anderen Bereichen der YouTube App, z. B. im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen, aber schon. Premium Lite umfasst nicht YouTube Music Premium oder erweiterte Funktionen wie Videodownloads und Hintergrundwiedergabe.

Kann ich auf YouTube Premium upgraden, nachdem ich mich für Premium Lite registriert habe?

Ja, du kannst jederzeit ein Upgrade durchführen. Besuche dazu einfach die Seite Kostenpflichtige Mitgliedschaften und wähle die Option Premium aus.

Wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen?

Wenn du deine Mitgliedschaft kündigen möchtest, besuche die Seite Kostenpflichtige Mitgliedschaften. Du hast die Möglichkeit, jederzeit wieder YouTube Premium- oder Premium Lite-Mitglied zu werden.