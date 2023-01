Das drittbeste N64-Spiel ist jetzt für die Nintendo Switch (und Xbox) verfügbar

PlayStation: Schlechte Nachricht für Uncharted-Fans

Naughty Dog ist eines der besten PlayStation Studios und hat neben The Last of Us noch eine starke Marke: Uncharted. Neil Druckmann, Chef des Studios, hat an der HBO-Serie (The Last of Us) mitgearbeitet und ist daher derzeit auf Promo-Tour.…26. Januar 2023 JETZT LESEN →