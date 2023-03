Das erste Apple iPhone SE mit OLED-Display

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass Apple die Pläne für ein neues iPhone SE aufgenommen hat und nachdem der erste Plan eingestellt wurde, gibt es jetzt einen neuen. Angeblich ist das Apple iPhone 14 die Basis für das iPhone SE 4.

Das bedeutet auch, dass Apple erstmals zu einem OLED-Display in einem iPhone SE greift und laut The Elec hat man sich für BOE als Lieferanten entschieden. Das ist nicht neu, denn BOE liefert schon jetzt OLED-Panels für das Apple iPhone 14.

Man darf also mit der gleichen Qualität rechnen, was in meinen Augen vollkommen akzeptabel für ein SE-Modell wäre. Ja, in dieser Preisklasse sind mittlerweile auch 90 oder gar 120 Hz der Standard bei Android, aber es ist Apple, da kann man froh sein, dass es OLED gibt. Immerhin wollte man erst noch ein LCD-Panel verbauen.

