Das erwartet euch im Juli 2022 bei Disney+

Disney hat die Streaming-Highlights für Juli 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Ein (für mich) eher unspektakulärer Monat bei Disney+, das betrifft die Originale und die neuen Katalogtitel. Wenn ich ein Highlight wählen müsste, wäre es die alten Asterix-Filme, aber sonst ist da für mich im Juni nicht wirklich etwas dabei.

Highlights für Disney+

„Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus“ Ab 8. Juli exklusiv auf Disney+

„Bob’s Burgers – Der Film“ Ab 13. Juli exklusiv auf Disney+

„Atlanta Medical – Staffel 5“ Ab 13. Juli exklusiv auf Disney+

The Princess“ Ab 22. Juli exklusiv auf Disney+

„High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 3“ Ab 27. Juli exklusiv auf Disney+



Weitere Neustarts für Disney+

1. Juli

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel)

6. Juli

+ Captive Audience: A Real American Horror Story – Staffel 1 (Star)

+ Gelobtes Land – Staffel 1 (Star)

13. Juli

+ Kiss Sixth Sense (Star)

15. Juli

+ Zombies 3 (Disney+ Original)

20. Juli

+ It Was Always Me – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ Genauso… aber anders – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ City of Angels | City of Death – Staffel 1 (Star)

+ Wild Crime – Staffel 1 (Star)

26. Juli

+ Santa Evita – Staffel 1 (Star)

27. Juli

+ Light & Magic – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ Abbott Elementary – Staffel 1 (Star)

+ Black-ish – Staffel 7 (Star)

+ Bless the Harts – Staffel 2 (Star)

+ Mr Inbetween – Staffel 3 (Star)

29. Juli

+ Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. Juli

+ Bibi Blocksberg (Star)

+ Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (Star)

+ Copykill (Star)

+ Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! (Star)

+ Tigerland (Star)

6. Juli

+ American Horror Story: Murder House – Staffel 1 (Star)

+ American Horror Story: Asylum – Staffel 2 (Star)

+ American Horror Story: Coven – Staffel 3 (Star)

+ American Horror Story: Freak Show – Staffel 4 (Star)

+ American Horror Story: Hotel – Staffel 5 (Star)

+ American Horror Story: Roanoke – Staffel 6 (Star)

+ American Horror Story: Cult – Staffel 7 (Star)

+ American Horror Story: Apocalypse – Staffel 8 (Star)

+ American Horror Story: 1984 – Staffel 9 (Star)

+ Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits – Staffel 1-5 (Star)

+ Heidi – Staffel 1&2 (Star)

+ Die Biene Maya – Staffel 1&2 (Star)

+ Mia and Me – Abenteuer in Centopia – Staffel 1-3 (Star)

+ Nils Holgersson – Staffel 1 (Star)

+ Wickie und die starken Männer – Staffel 1 (Star)

8. Juli

+ Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht! (Star)

+ Sommersby (Star)

+ Stay (Star)

+ Haiangriff: Die Paige-Winter-Story (National Geographic)

+ Der größte Bullenhai der Welt? (National Geographic)

13. Juli

+ Im Angesicht des Sturms – Staffel 1 (National Geographic)

+ Haie auf Angriff – Staffel 7 (National Geographic)

+ Das tödliche Reich der Schlangen – Staffel 1 (National Geographic)

15. Juli

+ Asterix und Obelix gegen Caesar (Star)

+ Asterix bei den Briten (Star)

+ Asterix – Sieg über Cäsar (Star)

+ Asterix – Operation Hinkelstein (Star)

+ Asterix in Amerika (Star)

+ Teuflisch (Star)

+ Made in America (Star)

+ The Sunchaser (Star)

+ Hai vs. Krokodil (National Geographic)

+ Haie – Vereint in der Jagd? (National Geographic)

20. Juli

+ Breeders – Staffel 2 (Star)

+ Marvel’s Runaways – Staffel 3 (Marvel)

+ Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 1 (National Geographic)

+ Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer – Staffel 3 (National Geographic)

+ IMPACT mit Gal Gadot – Staffel 1 (National Geographic)

+ Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 14 (National Geographic)

+ Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

22. Juli

+ The Darkest Minds – Die Überlebenden (Star)

+ Goodbye Christopher Robin (Star)

+ Isle of Dogs – Ataris Reise (Star)

+ Love, Simon (Star)

+ Super Troopers 2 (Star)

+ Hai-Alarm im Paradies (National Geographic)

27. Juli

+ Car S.O.S. – Staffel 8&9 (National Geographic)

+ Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 2 (National Geographic)

+ T.O.T.S. – Staffel 2 (Disney)

29. Juli

+ Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers (National Geographic)

+ Johnny English – Jetzt erst recht! (Star)

+ Mr. Bean macht Ferien (Star)

+ Eine zauberhafte Nanny (Star)

+ Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (Star)

+ Plan B (Star)

