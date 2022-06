Doctor Strange in the Multiverse of Madness ab heute bei Disney+ verfügbar

Disney hat viele überrascht, als man bekannt gab, dass „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ schon im Juni bei Disney+ verfügbar sein wird. Bei den letzten Blockbustern hat man sich mehr Zeit gelassen, hier geht es sehr schnell.

Meine Vermutung ist, dass man Disney+ so im Sommer pushen möchte und auf ein paar digitale Verkäufe verzichtet, denn der Dienst ist deutlich wichtiger. Und in ein paar Tagen startet der neue Thor in den Kinos, mit diesem Release will man sicher dafür sorgen, dass die Nutzer danach Lust auf einen weiteren Marvel-Film haben.

Die Gründe sind aber am Ende egal, wichtig ist nur, dass der neue Doctor Strange ab heute bei Disney+ verfügbar sein wird – und das ohne zusätzliche Kosten. Euer normales Abo für Disney+ reicht aus. Neue Serien und Filme gehen in der Regel um 9 Uhr deutscher Zeit bei Disney+ online (falls ihr den Beitrag früher angeklickt habt).

