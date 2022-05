Das erwartet euch im Juni 2022 bei Disney+

Disney hat die Streaming-Highlights für Mai 2022 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Meine Highlights sind Obi-Wan Kenobi, Baymax die Serie, Only Murders in the Building (S02) und Ms. Mavel. Ansonsten haben wir hier wie immer einen Überblick der Highlights, Neustarts und auch die neuen Katalogtitel für Disney+ gibt es.

-->

PS: Kommenden Monat kommen auch die Marvel-Serien von Netflix.

Marvel’s Daredevil – Staffel 1-3

Marvel’s Iron Fist – Staffel 1&2

Marvel’s Jessica Jones – Staffel 1-3

Marvel’s Luke Cage – Staffel 1&2

Marvel’s The Defenders (Mini-Serie)

Marvel’s The Punisher – Staffel 1&2

Highlights für Disney+

„Die ahnungslosen Engel“ Ab 1. Juni exklusiv auf Disney+

„Hollywood Stargirl“ Ab 3. Juni exklusiv auf Disney+

„Ms. Marvel“ Ab 8. Juni exklusiv auf Disney+

„How I Met Your Father“ Ab 8. Juni exklusiv auf Disney+

„Love, Victor – Staffel 3“ Ab 15. Juni exklusiv auf Disney+

„Snowfall – Staffel 5“ Ab 15. Juni exklusiv auf Disney+

„Rise“ Ab 24. Juni exklusiv auf Disney+

„Only Murders in the Building – Staffel 2“ Ab 28. Juni exklusiv auf Disney+

„Atlanta – Staffel 3“ Ab 29. Juni nur auf Disney+ streamen



Weitere Neustarts für Disney+

Juni

+ Soprano: Um jeden Preis – Staffel 1 (Star)

1. Juni

+ Club Micky Maus – Staffel 4 (Disney+ Original)

+ A Fan’s Guide to Ms. Marvel (Marvel)

+ This Is Us: Das ist Leben – Staffel 6 (Star)

+ Death in Paradise – Staffel 10 (Star)

8. Juni

+ Liebe und andere Köstlichkeiten – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ How I Met Your Father – Staffel 1 (Star) – Start in AT

+ Big Sky – Staffel 2 (Star)

+ Der Herzensbrecher – Staffel 1 (Star)

10. Juni

+ Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear (Pixar)

+ The Kardashians – An ABC News Special (Star)

15. Juni

+ Family Reboot – Staffel 1 (Disney+ Original)

22. Juni

+ Have You Seen This Man? – Staffel 1 (Star)

24. Juni

+ Trevor: The Musical (Disney)

29. Juni

+ Baymax! – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ Atlanta – Staffel 3 (Star) – Start in AT

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. Juni

+ De Streken van Wim – Staffel 1 (Star)

+ De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1 (Star)

+ Death in Paradise – Staffel 1-9 (Star)

+ Parched – Kampf ums Wasser – Staffel 1 (National Geographic)

+ T.O.T.S. – Staffel 1 (Disney)

3. Juni

+ Big Mama’s Haus (Star)

+ Cordobas verborgene Schätze (National Geographic)

+ Return of the clouded Leopards (National Geographic)

+ This Boy’s Life (Star)

8. Juni

+ American Housewife – Staffel 5 (Star)

+ Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5 (National Geographic)

10. Juni

+ Die Chance auf Glück (Star)

+ Verlockende Falle (Star)

+ The Girl Next Door (Star)

+ Legende (Star)

+ Plan B (Star)

15. Juni

+ The Americans – Staffel 1-6 (Star)

+ New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7&8 (Star)

17. Juni

+ Bad Boys (Star)

+ Sag’ kein Wort (Star)

+ The Fountain (Star)

+ Mel Brooks’ Höhenkoller (Star)

+ In Search of Derrick Thomas (Star)

+ Lolo (Star)

+ Mighty Ruthie (Star)

+ The Two Bills (Star)

+ Ein Sommernachtstraum (Star)

22. Juni

+ Mayans M.C. – Staffel 3 (Star)

24. Juni

+ Backstory: Serena vs. The Umpire (Star)

+ Bee Season (Star)

+ Im Netz der Lügen (Star)

+ Zum Glück geküsst (Star)

+ Mack Wrestles (Star)

+ Pat XO (Star)

+ The Price of Gold (Star)

+ This Was the XFL (Star)

+ A Time to Kill (Star)

29. Juni

+ Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 1 (National Geographic)

Willow: Neue Lucasfilm-Serie startet noch 2022 bei Disney+ Disney will sich bei Lucasfilm mehr auf die bekannten Marken verlassen, was am Ende „noch mehr Star Wars“ heißt. Doch man wagt auch einen neuen Schritt, denn mit Willow werden wir auch mal wieder eine komplett neue Marke sehen. Ron…27. Mai 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->