Willow: Neue Lucasfilm-Serie startet noch 2022 bei Disney+

Disney will sich bei Lucasfilm mehr auf die bekannten Marken verlassen, was am Ende „noch mehr Star Wars“ heißt. Doch man wagt auch einen neuen Schritt, denn mit Willow werden wir auch mal wieder eine komplett neue Marke sehen.

Ron Howard ist für die neue Serie verantwortlich, ebenso wie Jonathan Kasdan. Das Duo kennt man von Solo: A Star Wars Story, Willow hat aber nichts mit Star Wars zu tun, es ist eine eigenständige Fantasy-Serie (1988 gab es auch einen Film).

Am 30. November geht es bei Disney+ los und damit ihr euch einen ersten Eindruck machen könnt, haben wir einen Teaser Trailer für euch. Sieht interessant aus.

