Das faltbare iPhone wird eine Weile dauern

Apple experimentiert wohl langsam mit faltbaren Geräten, aber man hat es nicht eilig und vor allem steht nicht das iPhone im Fokus. Erst könnte sowas wie ein iPad oder MacBook zum Falten kommen und erst dann steht womöglich ein iPhone an.

Angeblich sei derzeit ein ca. 8 Zoll großes iPhone Fold geplant, bei dem das Display außen ist. Es erinnert an das Mate von Huawei, wobei wir dort gelernt haben, dass die (sehr anfälligen) faltbaren Displays auf der Außenseite keine gute Idee sind.

Doch Apple könnte diesen Plan auch wieder verwerfen, denn wie man hört, sei so ein faltbares iPhone für Ende 2026 in Planung. Es könnte also, falls Apple den Plan nicht ändert, mit dem iPhone 18 kommen. Und da kann sich noch sehr viel ändern.

Ich bin ja gespannt, ob Apple überhaupt grünes Licht für ein faltbares iPhone gibt, da diese Kategorie zwar durchaus Fans gewonnen, aber keinen großen Marktanteil erobert hat. Vermutlich beobachtet Apple es, ist aber entsprechend vorbereitet.

