Das neue Assassin’s Creed „Red“ bringt wohl eine Besonderheit mit

Assassin’s Creed dürfte kommendes Jahr in eine neue Runde bei der Hauptreihe gehen und wir wissen schon, dass uns „Red“ nach Japan führt. Tom Henderson hat erfahren, dass der neue Titel sogar eine kleine Besonderheit mitbringen wird.

Die Geschichte basiert auf einem echten Samurai namens Yasuke. Es ist unklar, wie sehr sich die Entwickler daran halten, aber bisher war alles komplett fiktiv. Das neue Assassin’s Creed wird zwei spielbare Hauptcharaktere haben, der weibliche Part nennt sich Naoe. Die Geschichten werden im Laufe des Spiels zusammengeführt.

Zum Start des Spiels sind die beiden wohl Feinde, doch die Geschichte wird sie im weiteren Verlauf zu Verbündeten machen. Es geht in erster Linie um Rache und die Geschichte eines Sklaven, der zu einem Samurai wird. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir bei Assassin’s Creed „Red“ eine besonders tiefgründige Story sehen.

Die Spiele sind gut und unterhaltsam und die Story trägt die Handlung, bisher hatte ich aber noch nie den Eindruck, als ob man das Level eines The Last of Us anstrebt.

