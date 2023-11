GTA 6 wird wohl noch diese Woche angekündigt

Die Gerüchteküche zu GTA 6 brodelt seit vielen Wochen, denn die Fans rechnen in diesem Jahr mit einem ersten Trailer. Allerdings machen viele Falschmeldungen die Runde und es gibt keine guten Quellen. Bis heute, denn Bloomberg hat sich geäußert.

Dort hat man erfahren, dass Rockstar Games noch diese Woche erstmals GTA 6 ankündigen wird. Die Entwicklung des Spiels wurde Anfang 2022 bestätigt, aber noch ohne Details und Titel. Doch dabei bleibt es nicht, denn ein erster Trailer kommt.

GTA 6: Erster Trailer kommt im Dezember

Diesen möchte Rockstar Games im Dezember veröffentlichen und damit auch das 25. Jubiläum des Studios feiern. Ich konnte leider kein Datum der Gründung finden, es ist immer nur von Dezember die Rede. Die Quelle nennt auch keinen konkreten Tag.

Was man aber sagen kann: Bloomberg sichert sich ab und nutzt nicht nur eine interne Quelle, wenn man so etwas behauptet. Das ist also nicht der typische „Ein Reddit-Nutzer, den vorher keiner kannte, behauptet etwas“-Leak der letzten Wochen.

