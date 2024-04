Das sind die kundenfreundlichsten Apps des Jahres

Die Kölner Rating- und Ranking-Agentur „ServiceValue“ hat gemeinsam mit FOCUS MONEY die Studie „Die kundenfreundlichsten Apps 2024“ durchgeführt, um herauszufinden, welche Apps sich langfristig auf den Geräten der Nutzer etablieren.

Für die Studie wurden über 90.000 Nutzermeinungen zu 548 Apps aus 48 verschiedenen Kategorien eingeholt. Die Methode basierte auf einer Online-Befragung, bei der die Teilnehmer die von ihnen in den letzten 12 Monaten genutzten Apps bewerteten. Die Zufriedenheit der Nutzer wurde anhand eines Mittelwertes gemessen, wobei niedrigere Mittelwerte eine höhere Zufriedenheit signalisieren. Die am besten bewerteten Apps erhielten die Auszeichnung „TOP APP“ bzw. „BESTE APP“ in ihrer Kategorie.

Viele bekannte Apps auf den vorderen Plätzen

Die am besten bewerteten Apps stammen aus verschiedenen Kategorien wie Bonusprogramme (z. B. PAYBACK – Karte und Coupons), Bezahlsysteme (z. B. PayPal), Tanken (z. B. mehr-tanken und clever sparen!) und Online Shopping (z. B. OTTO – Online Shopping & Möbel). Auch Wetter-Apps (z. B. WetterOnline mit RegenRadar) und Fotodienste (z. B. Lalalab) wurden hoch bewertet. Weitere Kategorien sind Vergleichsportale, Supermärkte, Lebensmittelanbieter, Energieversorger, Smart Home, Flug- und Hotelportale, Immobilienportale, E-Mail-Anbieter, Autohersteller, Streaming-Dienste, Diät- und Finanz-Apps.

Die Untersuchung ergab, dass Apps wie PayPal, OTTO und CHECK24 zu den „BEST APPs“ ihrer Kategorie gehören. Auch Dienste wie mobile.de, ING Banking to go und Finanzguru erhielten gute Bewertungen. Neben den Kategoriesiegern wurden weitere Apps wie Parkster, momox und SHOP Apotheke als herausragend bewertet.

Folgende Apps sind die am besten bewerteten Kategoriengewinner aller 48 als „BESTE APP“ Ausgezeichneten. (Name der App | Mittelwert | Kategorie)

PAYBACK – Karte und Coupons | 2,18 | Bonusprogramme

PayPal | 2,27 | Bezahlsysteme

mehr-tanken und clever sparen! | 2,28 | Tanken

OTTO – Online Shopping & Möbel | 2,30 | Generalisten

WetterOnline mit RegenRadar | 2,30 | Wetter

Lalalab | 2,30 | Fotodienste

CHECK24 Vergleiche | 2,35 | Vergleichsportale

Netto-App | 2,35 | Supermarkt / Lebensmittel

Picnic Online-Supermarkt | 2,36 | Food-Lieferanten

mobile.de – Automarkt | 2,38 | Autobörsen

Mein E.ON | 2,40 | Energieversorger

Philips Hue | 2,40 | Smart Home

momondo: Flüge, Hotels & Autos | 2,40 | Flug – und Hotelportale

immowelt – Immobiliensuche | 2,40 | Immobilienportale

1&1 Mail | 2,41 | E-Mail Anbieter

Mercedes me | 2,41 | Autohersteller

WOW | 2,43 | Streamingdienste

Zasta: Super-App für Steuern | 2,43 | Steuererklärung

WeightWatchers | 2,45 | Diät

ING Banking to go | 2,46 | Direktbanken

Finanzguru | 2,46 | Finanzplanung

Online findet ihr eine Übersicht aller Kategorien und die dazugehörigen Toplisten der Apps.

Methode und Ergebnisse

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Nutzung folgender Applikationen (Apps) als Smartphone-Dienst? Bitte beurteilen Sie aus eigener Erfahrung in den letzten zwölf Monaten.“ Die Antwortmöglichkeiten waren: „ausgezeichnet“ (1), „sehr gut“ (2), „gut“ (3), „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5). Auf Basis dieser Angaben haben die Experten die Durchschnittswerte für jede einzelne App ermittelt sowie jeweils den durchschnittlichen Branchenwert errechnet. Die Apps mit dem höchsten Zufriedenheitswert innerhalb einer Branche wurden als „Beste App“ ausgezeichnet. Apps, deren Zufriedenheitswerte über dem Kategoriendurchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung „Top App“.

