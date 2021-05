DAZN aktualisiert das Preismodell

DAZN aktualisiert sein Preismodell, wie man aktuell per Pressemeldung verkündet hat. DAZN bietet ein umfangreiches Live-Sport-Angebot und das kostet natürlich Geld. Von daher dreht man nun auch bei den Kunden an der Preisschraube.

Mit der Erweiterung der Rechte der UEFA Champions League und Bundesliga wurde das Angebot zuletzt um neue „Premium-Inhalte“ ergänzt. Deshalb wird DAZN zum Saisonstart sein Preismodell für Neu- und Bestandskunden aktualisieren.

Wer weiterhin auf die größtmögliche Flexibilität setzen möchte, der bezahlt dann im Monatsabonnement 14,99 €. Auch ist es möglich das Ganze für rechnerisch 12,50 € pro Monat zu buchen, denn das Jahresabonnement kommt zukünftig zum Preis von 149,99 € daher

Ab der Saison 2021/22 können die User fast die komplette UEFA Champions League live auf DAZN sehen – darunter 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase. Zusätzlich zeigt DAZN ab 2021/22 alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend und alle Spiele am Sonntag live. Insgesamt sind das 106 Spiele pro Saison, 103 davon exklusiv.

