Dead Space: Remake erscheint 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X

Nur Next-Gen: Star Wars Jedi: Survivor soll 2023 kommen

Wir haben Anfang des Jahres erfahren, dass wir in diesem Jahr einen Nachfolger für Star Wars Jedi: Fallen Order bekommen. Das Spiel soll in den kommenden Tagen (wohl am 27. Mai) offiziell vorgestellt werden. Jetzt gibt es erste Details dazu.…13. Mai 2022 JETZT LESEN →