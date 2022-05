Nur Next-Gen: Star Wars Jedi: Survivor soll 2023 kommen

Wir haben Anfang des Jahres erfahren, dass wir in diesem Jahr einen Nachfolger für Star Wars Jedi: Fallen Order bekommen. Das Spiel soll in den kommenden Tagen (wohl am 27. Mai) offiziell vorgestellt werden. Jetzt gibt es erste Details dazu.

Laut Jeff Grubb, einer guten Quelle für Gaming-News, bekommen wir ein Star Wars Jedi: Survivor beim Titel. Es soll nur für die Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X erscheinen, die alte Konsolengeneration lässt man (zum Glück) aus.

Der erste Titel hat mir persönlich viel Spaß gemacht, es ist eines der besseren Star Wars-Spiele. Allerdings müssen wir uns noch etwas gedulden, denn 2022 klappt nicht mehr, Star Wars Jedi: Survivor kommt erst 2023 – noch unklar wann genau.

