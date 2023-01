Dead Space: Remake kommt in Tests gut an und kann jetzt gezockt werden

Fans von Horror-Spielen kommen derzeit durchaus auf ihre Kosten, denn nach The Callisto Protocol steht ab heute das nächste Highlight an: Dead Space. Es handelt sich dabei um ein Remake des ersten Teils, wurde also komplett neu entwickelt.

Und die ersten Reviews sind durchaus positiv, da hat Motive sehr gute Arbeit mit der Umsetzung geleistet und die Xbox-Version kommt sogar auf 90 Punkte bei Metacritic. Ich habe eine Review-Kopie erhalten und freue ich auch schon auf den ersten Run, dieser Klassiker von 2008 ging nämlich damals komplett an mir vorbei.

Dead Space ist ein Vollpreistitel für ca. 80 Euro und kann ab sofort gekauft werden, er ist für die PlayStation 5, Xbox Series X und den PC verfügbar. Alte Konsolen sind nicht dabei, was gut ist. Forspoken war diese Woche dann doch eher eine kleine Enttäuschung, dazu am Wochenende mehr, daher steht jetzt dieses PS5-Spiel an.

Elden Ring soll ein „sehr großes“ DLC erhalten Elden Ring begeisterte letztes Jahr viele Spieler und kam sehr gut an, es konnte sich sogar den Titel als Spiel des Jahres sichern. Und passend dazu gab es auch neue Inhalte, wobei das Update für Singleplayer-Spieler nicht so relevant war.…27. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->