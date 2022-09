DeepL Übersetzer bietet auch Ukrainisch an

DeepL hat bekannt geben, dass Ukrainisch ab sofort im Übersetzer verfügbar ist. Somit werden nun insgesamt 29 Sprachen unterstützt.

Bei den DeepL-Nutzern war laut Betreiberunternehmen die Nachfrage nach Ukrainisch in diesem Jahr besonders groß, weshalb das Team daran gearbeitet hat, Ukrainisch so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Übersetzungen in und aus der ukrainischen Sprache können kostenlos unter DeepL.com, in den Desktop- und mobilen Apps sowie über die API erstellt werden.

Sprache spielt eine wesentliche Rolle bei der Anpassung an neue Lebensumstände und der Kontaktaufnahme mit anderen. Wir hoffen, dass das Angebot von Ukrainisch eine Erleichterung für diejenigen darstellt, die in einem neuen Land vor sprachlichen Herausforderungen stehen. – CEO von DeepL Dr. Jaroslaw Kutylowski

Die KI-Technologie von DeepL, die auf neuronalen Netzen basiert, erkennt auch sprachliche Feinheiten und Nuancen, mit dem Ergebnis, dass die Übersetzungen natürlich klingen (sollen).

