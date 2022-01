Dell präsentiert neues XPS 13 und 4K-Monitor zur CES 2022

Dell Technologies präsentiert zur CES 2022 das XPS 13 Plus. Das neue Notebook soll mit minimalistischem Design und maximaler Leistung punkten. Auch einen neuen Monitor, der speziell für Videokonferenzen optimiert ist, stellt Dell zur Elektronikmesse in Las Vegas vor.

Äußerlich möchte das XPS 13 Plus mit seinem schnörkelloses Design punkten. Tastatur, Touch Pad und Handauflage sind vergleichsweise schlank gehalten. Ein herkömmliches Trackpad sucht man auf dem XPS 13 Plus vergeblich. Das Notebook kommt stattdessen mit einem Glastouchpad, das auf Berührungen mit haptischem Feedback reagiert. Farblich gibt es das neue Notebook in zwei Ausführungen: einer hellen Platinum- und einer dunklen Graphit-Variante.

-->

Zu den Leistungsmerkmalen des XPS 13 Plus zählen unter anderem Intel Core CPUs der 12. Generation. Die neuen Prozessoren werden von größeren Ventilatoren unterstützt, die für einen deutlich besseren Luftstrom sorgen sollen – und das „ohne störende Geräuschentwicklung“. Dank Express Charge 2.0 können Nutzer die Batterie in weniger als einer Stunde auf rund 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen.

Auch die Bild- und Klangerlebnisse des Notebooks wurden verbessert. Das InfinityEdge-Display des XPS 13 Plus kommt mit weniger Schichten aus. Dadurch soll sich „die Klarheit des Bildschirms“ verbessern, und das Gewicht des Notebooks verringert sich auch. Auch an Bord: Vier Lautsprecher – zwei davon sind unter der Tastatur versteckt, zwei befinden sich an der Unterseite des Geräts.

Neuer Monitor: Dell UltraSharp 32 4K

Mit dem Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor präsentiert Dell Technologies einen neuen Bildschirm speziell für den „Collaboration-Einsatz“. Der Monitor kommt mit UltraSharp Webcam, Echounterdrückung, Dual-Array-Mikrofonen und 14-Watt-Lautsprechern daher.

Mit seiner platinsilbernen Oberfläche soll sich der Monitor nahtlos in jede Büro- und Heimumgebung einfügen. Auch will er mit umfangreichen Anschlüssen und Verbindungsmöglichkeiten überzeugen.

Das XPS 13 Plus Notebook wird im Frühjahr 2022 mit Windows 11 oder Ubuntu 20.04 in der Developer Edition verfügbar sein. Der Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor (U3223QZ) wird ab dem 29. März verfügbar sein. Die Preise werden leider erst jeweils zum Marktstart bekannt gegeben.

Acer präsentiert Neuauflage der Predator- und Swift-X-Serie Acer präsentiert im Rahmen der CES unter anderem die Neuauflage seiner Gaming-Notebook-Serien Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 und Acer Nitro 5. Aber auch die Swift-X-Serie bekommt ein Upgrade. Alle Predator-Notebooks sind nun mit neuesten Intel Core Prozessoren der…5. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->