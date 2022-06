Der Gamescom fehlen die wichtigen Partner

Mit dem Motto „Wie früher. Nur besser.“ wollte sich die Gamescom in diesem Jahr wieder zurückmelden und ab dem 23. August die Spieler der Welt anlocken. Doch zwei Monate vor der Eröffnung sieht es gar nicht mal so gut für die Messe aus.

Gamescom ohne Nintendo und Sony

In den letzten Wochen gab es schon einige Absagen von bekannten Unternehmen, dazu gehören Nintendo und Activision Blizzard. Rockstar Games und 2K sind auch nicht dabei. Und seit heute ist klar: Das PlayStation-Team hat ebenfalls abgesagt.

Bei Microsoft und den Xbox Studios (und Bethesda) ist es noch offen, da man aber bisher nicht fest zugesagt hat, wäre ich sehr skeptisch. Es wäre denkbar, dass die drei großen Plattformanbieter in diesem Jahr die Gamescom ignorieren werden.

Es ist also auch nicht mit großen Ankündigungen im Rahmen der Gamescom 2022 zu rechnen, in diesem Jahr liegt der Fokus erneut auf eigenen Events. Die E3 hat rechtzeitig den Stecker gezogen, die Gamescom will das lokale Event durchziehen.

