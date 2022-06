Nintendo: Das Ende der Mini-Klassiker

Reggie Fils-Aime leitete bis 2019 das US-Geschäft von Nintendo, war aber für viele Jahre die zentrale Figur bei Nintendo. Während seiner Zeit als Chef bei Nintendo of America erlebte er zwei Hochs, aber auch das größte Konsolen-Tief von Nintendo.

Als er das Ruder übernahm, da war die Wii gerade am Durchstarten und er musste nur den Erfolg halten. Mit der Wii U folgte dann aber der größte Flop von Nintendo und als das bemerkt wurde, wechselte Nintendo den Kurs und plante die Switch.

Allerdings gab es eine Zeit, in der Nintendo keinen guten Ruf hatte und man musste sich etwas einfallen lassen, um die Zeit zur Switch zu überbrücken. Hinzu kam, dass die Menschen den Flop vergessen sollten. Nintendo nutzte da eine Strategie.

Those initiatives were a critical moment in time, as the Wii U was suffering in the market, the Switch wasn’t ready to launch. They were some stopgap initiatives that the company saw that could fill a need from a business perspective. They also helped the company think through how to deliver some of this great legacy content in a way that consumers could enjoy.