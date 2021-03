Der Prinz aus Zamunda 2 startet bei Amazon Prime Video

Die bereits erwartete Fortsetzung der berühmten Kultkomödie „Der Prinz aus Zamunda“ startet ab heute weltweit bei Amazon Prime Video.

Der Prinz aus Zamunda 2 ist ab sofort bei Amazon Prime Video zum Abruf verfügbar. Der Film mit dem Originaltitel Coming 2 America wurde von Craig Brewer von Paramount Pictures in Zusammenarbeit mit New Republic Pictures inszeniert und von Eddie Murphy Productions und Misher Films produziert.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Kenya Barris (black-ish, #blackAF), Barry W. Blaustein (Boomerang, Der verrückte Professor) und David Sheffield (Boomerang, Der verrückte Professor, Der Prinz aus Zamunda).

Der Prinz aus Zamunda 2 Trailer

Für die Story verantwortlich zeichnen Barry W. Blaustein, David Sheffield und Justin Kanew, basierend auf Figuren, die von Eddie Murphy geschaffen wurden. Und darum geht es laut Amazon in Teil 2:

Prinz Akeem (Eddie Murphy), mittlerweile König von Zamunda, kehrt mit seinem Vertrauten Semmi (Arsenio Hall) zurück, um sich auf ein völlig neues, urkomisches Abenteuer einzulassen, das sie rund um den Globus führt, vom üppigen und königlichen Land Zamunda bis in den New Yorker Bezirk Queens – da wo alles begann! Ebenfalls zurück kehren die beliebten Charaktere aus der Der Prinz aus Zamunda-Originalbesetzung, darunter König Jaffe Joffer (James Earl Jones), Königin Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) und die kunterbunte Barbershop-Crew. Zu diesem mit Stars gespickten Ensemble gehören Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha und Teyana Taylor, die die Fortsetzung von Der Prinz aus Zamunda zur meist erwarteten Komödie des Jahres machen.

Die amerikanische Originalversion mit dem Titel Coming to America kam 1988 in die Kinos und wurde zu einem Publikumsliebling, der weltweit insgesamt über 288 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte. Die Komödie wurde in über 25 Sprachen rund um den Globus übersetzt. Teil 2 wird hier vermutlich nicht anknüpfen können. Bei IMDb erhält er aktuell eher bescheidene 5,7 Punkte.

