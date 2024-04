Der Winter naht: Game of Thrones startete heute vor 13 Jahren

Am 17. April 2011 ging die erste Folge von Game of Thrones bei HBO online, deren Titel „Winter Is Coming“ (Der Winter naht) zu einem Meme wurde. Für mich bis heute eine der besten Serien und es wäre bis heute die beste Serie aller Zeiten, wenn man das mit der 8. und letzten Staffel vor fünf Jahren nicht verk*ckt hätte.

Game of Thrones kommt trotz der letzten Staffel auch heute noch auf 9,2 Punkte bei IMDb und viele Episoden der Serie kratzen an den 10 Punkten. Mit dabei sind Folgen wie „The Winds of Winter“, mit diesem Song und dieser ikonischen Szene:

Doch auch andere Episoden wie „Battle of the Bastards“ und „Hardhome“ sind hier in der Bestenliste von sämtlichen Plattformen, bei denen man Medien bewerten kann, zu finden. Meine persönliche Lieblingsfolge der Serie war aber „The Door“. Das Ende dieser Folge ist einer der besten Serienmomente aller Zeiten für mich.

Schade, dass die Serienmacher ohne Buchvorlage das Finale in den Sand gesetzt haben und ja, es war eine Weile „im Trend“ gegen das Ende zu schießen, aber ich habe mich nie damit anfreunden können. Was nicht einmal an der Geschichte selbst liegt, die Idee ist okay, nur die Umsetzung in einer zu kurzen Staffel war schlecht.

Was mit bei Game of Thrones am besten gefallen hat und mir bei vielen Serien und Filmen fehlt: Jeder konnte jederzeit sterben. Ich war vermutlich nicht der einzige, der eine ganze Staffel eine sehr große Sympathie zu Ned Stark aufgebaut hat.

Falls ihr Game of Thrones noch nie geschaut habt, dann kann ich es dennoch sehr empfehlen. Ja, die letzte Staffel ist nicht gut, das wurde hier oft genug erwähnt, die ersten sieben Staffeln sind aber fast durchgehend auf einem extrem hohen Level.

Mafia-Spiele: Ankündigung steht wohl kurz bevor Eine bekannte und zuverlässige Quelle namens „Kurakasis“ hat auf X verraten, dass sich Take-Two derzeit auf eine Ankündigung rund um die „Mafia-Serie“ vorbereitet. Einen Zeitraum haben wir noch nicht, aber […]17. April 2024 JETZT LESEN →

-->