„Der Wunsch“: PENNY veröffentlicht einen etwas anderen Weihnachtsfilm

Es beginnt wieder die Zeit des Jahres, in der verschiedene Unternehmen ihre Weihnachtsfilme (auch) im Netz platzieren. Diesmal hat PENNY vorgelegt.

Weihnachtsfilme von EDEKA, Aldi, Lidl und Co. haben teilweise bereits Kultstatus. Das liegt vor allem daran, dass die Clips immer recht stark auf die Tränendrüse drücken und ziemlich „shareable“ sind. PENNY ist in diesem Jahr mit von der Partie, geht die Sache in einem 3:51 Minuten langen Video aber etwas anders an.

Man greift das alles dominierende Thema auf und koppelt dies mit einem Gewinnspiel. Ich will nicht zu viel verraten, aber gute Laune ist hier ausdrücklich nicht garantiert. Es heißt … „die letzten beiden Jahre haben uns alle an unsere Grenzen gebracht“ und wie PENNY das Thema bzw. die Schattenseiten verarbeitet hat, ist durchaus gelungen.

