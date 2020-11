Deutsche Bahn: Nur noch 60 Prozent der Sitzplätze reservierbar

Für Zugreisen mit mehr Abstand passt die Deutsche Bahn ihr Reservierungssystem an die aktuelle Corona-Lage an.

In allen Zügen ist in den Großraumwagen ab dem 27. November 2020 nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar. Alle anderen Sitzplätze bleiben für eine Reservierung gesperrt. Einzelreisenden werden automatisch Fenstersitzplätze zugewiesen.

Bei Sitzgruppen mit Tisch können nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze gebucht werden (Fensterplatz auf der einen Seite und Gangplatz auf der gegenüberliegenden Seite).

Reservierungen von Einzelreisenden auf nebeneinander liegenden Sitzplätzen sollen so vermieden werden. In geschlossenen Abteilen mit sechs Sitzplätzen sind nur noch zwei Plätze reservierbar, der Fensterplatz auf der einen und der Gangplatz auf der anderen Seite. Insgesamt bietet die DB nur noch 60 Prozent der Sitzplätze zur Reservierung an.

Für gemeinsam reisende Kunden schafft die DB sowohl in der 1. Klasse als auch in der 2. Klasse Extra-Bereiche, in denen Familien oder Paare auch nebeneinander liegende Sitzplätze reservieren können.

Alle reservierbaren Sitzplätze können über die grafische Sitzplatzreservierung auf bahn.de oder in der DB Navigator-App ausgewählt werden. Die DB empfiehlt aktuell für alle Reisen im Fernverkehr grundsätzlich eine Sitzplatzreservierung. Eine Reservierungspflicht besteht weiterhin nicht.

Außerdem heißt es: „Die Mitarbeiter der DB werden in den kommenden Wochen noch stärker als bisher auf eine gleichmäßige Verteilung der Fahrgäste im Zug achten. Derzeit sind die Fernverkehrszüge im Schnitt zu rund 20 bis 25 Prozent ausgelastet.“

