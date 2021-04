Deutsche Post DHL: E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und mehr E-Trikes

Bereits heute hat die Deutsche Post DHL über 15.000 Elektrotransporter der Eigenmarke StreetScooter im Einsatz. Nun kündigt man an, den Bereich E-Mobilität weiter ausbauen zu wollen.

Im Jahr 2022 soll die Elektro-Flotte von Deutsche Post DHL auf etwa 21.500 StreetScooter anwachsen und es soll zudem ein neues Modell dazukommen. Erste Prototypen des „StreetScooter Gigabox“ (siehe Bild oben) mit einem Ladevolumen von 12 Kubikmetern und Platz für rund 240 Pakete sollen noch in diesem Jahr eingesetzt werden.

-->

Im Jahr 2025 soll die Zustellflotte dann insgesamt 37.000 E-Fahrzeuge umfassen, darunter auch E-Nutzfahrzeuge etablierter Autohersteller, soweit diese dann verfügbar sind.

Elektrofahrzeuge eignen sich besser als Verbrenner für Fahrten mit Start-Stopp-Verkehr, wie in der Brief- und Paketzustellung üblich. Jedes Fahrzeug spart dabei ca. 4 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug ein. Bis 2025 reduziert das Unternehmen so seine jährlichen CO2-Emissionen um 150.000 Tonnen.